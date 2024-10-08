Русские штурмовики уничтожили подразделение ВСУ, перепутавшее их с сослуживцами

Украинские военные подошли поздороваться, но потом поняли, что это были русские солдаты.При освобождении посёлка Желанное бойцы 110-й бригады Южной группировки войск уничтожили подразделение ВСУ, которое прибыло на ротацию в занятый русскими бойцами опорный пункт.