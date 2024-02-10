Астраханский губернатор Игорь Бабушкин поздравил главу МИД России Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника

10 февраля в нашей стране отмечается профессиональный праздник − день дипломатического работника. Дата праздника связана с наиболее ранним документальным упоминанием (10 февраля 1549 года) Посольского приказа − первой в истории страны государственной структуры, ведавшей иностранными делами.