Астраханский губернатор Игорь Бабушкин поздравил главу МИД России Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника

10 февраля в нашей стране отмечается профессиональный праздник − день дипломатического работника. Дата праздника связана с наиболее ранним документальным упоминанием (10 февраля 1549 года) Посольского приказа − первой в истории страны государственной структуры, ведавшей иностранными делами.
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