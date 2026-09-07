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Чепа: Япония обвиняет Россию в бомбардировках, чтобы переписать историю

Чепа: Япония обвиняет Россию в бомбардировках, чтобы переписать историю

Япония обвиняет Россию в атомных бомбардировках с целью переписать историю. Об этом заявил первый зампред Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»), комментируя слова профессора университета Васэда Тэцуо Арима об ответственности РФ за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

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