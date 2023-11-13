Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    То-то я смотрю, все жулики рвутся в депутаты и судьи. Там зряплаты огромные, какой нахрен идейный профессионализм. Си...Новый скандал:«чи...
  • людмила мишенкова
    Матвиенко жжет, сначала предложила создать новое министерство "Счастье", а теперь предлагает давать жилье после рожде...Матвиенко предлож...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ  Что бы не проповедовали украинские украинцы, но русский язык им не победить, ибо это единоборство с Богом... друг...Русскоязычные бой...

ПОДСТАВА ОТ МИГРАНТОВ, КОТОРУЮ НЕ ЖДАЛИ: В ПОДМОСКОВЬЕ ЛИШИЛИ УЧИТЕЛЕЙ ДОПЛАТ И ПРЕМИЙ

ПОДСТАВА ОТ МИГРАНТОВ, КОТОРУЮ НЕ ЖДАЛИ: В ПОДМОСКОВЬЕ ЛИШИЛИ УЧИТЕЛЕЙ ДОПЛАТ И ПРЕМИЙ

Источник сообщил о том, что в подмосковных Котельниках из-за большого количества детей мигрантов школы попали в список аутсайдеров образовательного рейтинга и теперь учителям отменят все доплаты и премии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх