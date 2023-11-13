ПОДСТАВА ОТ МИГРАНТОВ, КОТОРУЮ НЕ ЖДАЛИ: В ПОДМОСКОВЬЕ ЛИШИЛИ УЧИТЕЛЕЙ ДОПЛАТ И ПРЕМИЙ

Источник сообщил о том, что в подмосковных Котельниках из-за большого количества детей мигрантов школы попали в список аутсайдеров образовательного рейтинга и теперь учителям отменят все доплаты и премии.
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