Происшествия
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Происшествия

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МВД России подготовлен проект постановления правительства об установлении случаев регистрации транспорта жителей воссоединенных территорий

Проект постановления Правительства Российской Федерации разрабатывается в целях реализации изменений, внесенных в федеральные конституционные законы об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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