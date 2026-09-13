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Царьград

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МЧС предупредило о шторме и грозах в Свердловской области 13 сентября

МЧС предупредило о шторме и грозах в Свердловской области 13 сентября

В Свердловской области 13 сентября ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 18 м/с, что совпадает с открытием Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, где соберутся 10 тыс.

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