Суд арестовал счета и недвижимость генерала Кузнецова

Суд арестовал 29 счетов и шесть объектов недвижимости экс-начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который стал фигурантом дела, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.
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