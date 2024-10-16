Суд арестовал счета и недвижимость генерала Кузнецова

Суд арестовал 29 счетов и шесть объектов недвижимости экс-начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который стал фигурантом дела, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.