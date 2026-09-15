У Хакими небольшое повреждение правого бедра. Защитника «ПСЖ» заменили в матче с «Брестом»

Стал известен диагноз защитника « ПСЖ » Ашрафа Хакими , получившего травму в матче 4-го тура Лиги 1 с «Брестом» (1:0), в котором он был заменен на 39-й минуте.
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