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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Хакими небольшое повреждение правого бедра. Защитника «ПСЖ» заменили в матче с «Брестом»

Стал известен диагноз защитника « ПСЖ » Ашрафа Хакими , получившего травму в матче 4-го тура Лиги 1 с «Брестом» (1:0), в котором он был заменен на 39-й минуте.

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