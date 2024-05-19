Как «массажист Путина» Голощапов выставлял в Эрмитаже сомнительного Леонардо да Винчи

Автор фото, Evgenii Zolotarev О статье Автор, Григор Атанесян Должность, Би-би-си В воскресенье в петербургском Эрмитаже, одном из самых посещаемых художественных музеев мира, закрывается выставка «Новые загадки картин Леонардо да Винчи».
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