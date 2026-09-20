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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов об уходе Зукарелло: «Он очень много мне помогал. Надеюсь, мы останемся хорошими друзьями»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался об уходе Матса Зукарелло из команды. С 38-летним норвежцем не продлили контракт, он перешел в «Лос-Анджелес» как свободный агент.

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