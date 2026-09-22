В Испании по ордеру РФ задержали мужчину за принуждение женщин к проституции

Сотрудники испанской полиции задержали в провинции Аликанте 33-летнего гражданина России, который был объявлен в международный розыск через Интерпол за незаконное производство порнографического контента и принуждение женщин к занятиям проституцией.
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