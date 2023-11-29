Захарова ответила на слова МИД Франции о Лаврове

Париж не изжил колониальные замашки, игнорируя мнение мирового большинства. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление французской коллеги Анн-Клер Лежандр о присутствии главы МИД Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье.
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