Захарова ответила на слова МИД Франции о Лаврове

Париж не изжил колониальные замашки, игнорируя мнение мирового большинства. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление французской коллеги Анн-Клер Лежандр о присутствии главы МИД Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье.