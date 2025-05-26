Карло Анчелотти начал работу с бразильской сборной в ярко-жёлтой кепке

Итальянский специалист Карло Анчелотти прибыл в Бразилию, чтобы возглавить национальную сборную. Он ранее завершил работу с мадридским "Реалом", с которым добился значительных успехов, включая победы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.