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Карло Анчелотти начал работу с бразильской сборной в ярко-жёлтой кепке

Карло Анчелотти начал работу с бразильской сборной в ярко-жёлтой кепке

Итальянский специалист Карло Анчелотти прибыл в Бразилию, чтобы возглавить национальную сборную. Он ранее завершил работу с мадридским "Реалом", с которым добился значительных успехов, включая победы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

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