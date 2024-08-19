Разницу между количеством оргазмов у мужчин и женщин объяснили

Разница между тем, как часто оргазма достигают мужчины и женщины, во многом возникает из-за того, что в большинстве исследований под сексом подразумевается исключительно процесс проникновения, заявила секс-коуч и писательница Фрэнки Кукни.
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