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Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине отработали действия при различных видах радиационной и химической опасности

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине отработали действия при различных видах радиационной и химической опасности

В ходе тренировки с личным составом мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО были отработаны, как одиночные нормативы по применению средств РХБ защиты, так и в составе подразделений.

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