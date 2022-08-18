Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине отработали действия при различных видах радиационной и химической опасности

В ходе тренировки с личным составом мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО были отработаны, как одиночные нормативы по применению средств РХБ защиты, так и в составе подразделений.
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