Оружие товарища Кима. Дотянемся до всех мостов Днепра, не выходя из окопов
Конечно, Владимир Путин расстроил многих, когда сказал, что слухи о пополнении северо-корейцами зоны СВО - это полная чушь.
Комментарии
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Зря Путин так отмахивается от настоящих союзников, а привечает таких как Пашинян и Алиев. КНДР не предаст и это 100% гарантия. Им я больше верю, чем даже КНР. Так можно пробросаться теми кто готов помоч!
может быть будет как с Геранями.....Иран не поставляет,но они же летают....и хорошо летают.....
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