Театр абсурда

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Оружие товарища Кима. Дотянемся до всех мостов Днепра, не выходя из окопов

Оружие товарища Кима. Дотянемся до всех мостов Днепра, не выходя из окопов

Конечно, Владимир Путин расстроил многих, когда сказал, что слухи о пополнении северо-корейцами зоны СВО - это полная чушь.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Зря Путин так отмахивается от настоящих союзников, а привечает таких как Пашинян и Алиев. КНДР не предаст и это 100% гарантия. Им я больше верю, чем даже КНР. Так можно пробросаться теми кто готов помоч!
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18 час.
spss
может быть будет как с Геранями.....Иран не поставляет,но они же летают....и хорошо летают.....
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16 час.

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