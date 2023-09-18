Оружие товарища Кима. Дотянемся до всех мостов Днепра, не выходя из окопов

Геннадий Бережнов

Зря Путин так отмахивается от настоящих союзников, а привечает таких как Пашинян и Алиев. КНДР не предаст и это 100% гарантия. Им я больше верю, чем даже КНР. Так можно пробросаться теми кто готов помоч!