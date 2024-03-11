Свердловскому экс-полицейскому, который стрелял в коллегу, продлили арест

Сухоложский городской суд (Свердловская область) продлил домашний арест экс-полицейскому Роману Федонову, который стрелял в бывшего замначальника уголовного розыска ОМВД России «Сухоложский» Андрея Тимакина.
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