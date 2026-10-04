ВС России усилят удары по военным объектам Украины после угроз Зеленского

Россия усилит удары по военным и военно-промышленным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре после угроз украинского президента Владимира Зеленского интенсифицировать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, заявили в российском Министерстве обороны.