Страна и люди
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Страна и люди

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Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 105

Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 105

Силы ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников в ночь на 6 октября на подлете к Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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