Левый берег
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Левый берег

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Жители Левобережного примут участие в спортивном фестивале «Экватор» 1 августа

Первый день августа в Северном округе обещает быть по-настоящему активным. На крыше районного центра «Место встречи Прага» состоится большой открытый фестиваль «Экватор», организованный проектом «Мой спортивный район».

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