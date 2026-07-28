Жители Левобережного примут участие в спортивном фестивале «Экватор» 1 августа

Первый день августа в Северном округе обещает быть по-настоящему активным. На крыше районного центра «Место встречи Прага» состоится большой открытый фестиваль «Экватор», организованный проектом «Мой спортивный район».
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