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25% проверенного в России сливочного масла оказалось фальсификатом

25% проверенного в России сливочного масла оказалось фальсификатом

Эксперты Россельхознадзора провели проверки молочной продукции.В ходе проверок, проведённых Россельхознадзором, было обнаружено, что 24,82% образцов сливочного масла не соответствуют заявленным характеристикам.

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