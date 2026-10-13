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В ДНР из-за атак ВСУ пострадали два мирных жителя

В ДНР из-за атак ВСУ пострадали два мирных жителя

В Донецкой Народной Республике из-за атак ВСУ 13 октября пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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