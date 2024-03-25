Йога — определенно крутая штука. Настолько крутая, что не только люди, но и многие животные любят выполнять асаны разной сложности.
15 животных, которые занимаются йогой круче, чем ты
Комментарии
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света снегирева Снегирева
Какая ПРЕЛЕСТЬ .спасибо!👍👍👍
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15 час.
Sema
Глядя на таких забавных животных, испытываешь положительные эмоции. Скоро наступит такое удивительное время для нас, когда в радостных чувствах не будет недостатка. Все, и люди, и животные будут жить в мире друг с другом. В Библейской книге Исайя Записаны такие слова: «Корова будет пастись с медведицей, и их детёныши будут лежать рядом. Лев будет есть солому, как бык. Младенец будет играть над норой кобры, и ребёнок протянет руку к норе ядовитой змеи» (Исайя 11:7,8).
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11 час.
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