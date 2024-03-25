15 животных, которые занимаются йогой круче, чем ты

Sema

Глядя на таких забавных животных, испытываешь положительные эмоции. Скоро наступит такое удивительное время для нас, когда в радостных чувствах не будет недостатка. Все, и люди, и животные будут жить в мире друг с другом. В Библейской книге Исайя Записаны такие слова: «Корова будет пастись с медведицей, и их детёныши будут лежать рядом. Лев будет есть солому, как бык. Младенец будет играть над норой кобры, и ребёнок протянет руку к норе ядовитой змеи» (Исайя 11:7,8).