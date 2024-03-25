ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга и Иван SEIFERT
    Мужское откровени...
  • Sema
    Глядя на таких забавных животных, испытываешь положительные эмоции. Скоро наступит такое удивительное время для нас, ...15 животных, кото...
  • Elena Dmitrieva
    На фото обычные ресницы у Тейлор. Насчет мутантов всех этих европейских уродцев 👍👍👍Генетические мута...

15 животных, которые занимаются йогой круче, чем ты

15 животных, которые занимаются йогой круче, чем ты

Йога — определенно крутая штука. Настолько крутая, что не только люди, но и многие животные любят выполнять асаны разной сложности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
света снегирева Снегирева
Какая ПРЕЛЕСТЬ .спасибо!👍👍👍
Ответить
15 час.
Sema
Глядя на таких забавных животных, испытываешь положительные эмоции. Скоро наступит такое удивительное время для нас, когда в радостных чувствах не будет недостатка. Все, и люди, и животные будут жить в мире друг с другом. В Библейской книге Исайя Записаны такие слова: «Корова будет пастись с медведицей, и их детёныши будут лежать рядом. Лев будет есть солому, как бык. Младенец будет играть над норой кобры, и ребёнок протянет руку к норе ядовитой змеи» (Исайя 11:7,8).
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх