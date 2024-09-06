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Все о спецоперации на 5 сентября: как Россию хотели поставить на колени и расчленить, колоссальные потери Киева и поворотный момент в конфликте на Украине

Все о спецоперации на 5 сентября: как Россию хотели поставить на колени и расчленить, колоссальные потери Киева и поворотный момент в конфликте на Украине

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ5,6K прочтений Вчера Президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что РФ не отказывалась от переговоров по украинскому кризису, и если у Украины возникнет желание к ним вернуться, они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

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