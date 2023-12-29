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Спички - не игрушка

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Нидерланды уже готовятся к войне с Россией

Нидерланды уже готовятся к войне с Россией

Начальник штаба армии Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен сообщает, что пора его согражданам вставать на тропу войны «Нидерланды должны следовать примеру Швеции, Финляндии и республик Балтии.

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