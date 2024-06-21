Названы самые популярные способы обмана россиян

Большинство случаев мошенничества в отношении россиян происходит посредством телефонных звонков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу общественной платформы по борьбе с мошенничеством «Мошеловка».
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