Медвежий угол
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Медвежий угол

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Братскому союзу России и Грузии быть. Так предки завещали. Несколько слов о подготовке к воссоединению

Братскому союзу России и Грузии быть. Так предки завещали. Несколько слов о подготовке к воссоединению

"ВИЗЫ ОТМЕНИТЬ, ЗЕКОВ ОСВОБОДИТЬ": ГРУЗИЯ ХОЧЕТ МИРИТЬСЯ С РОССИЕЙ Пока либеральная президентша Грузии (которая, кроме того, гражданка Франции) Саломе Зурабишвили заискивала перед нашими врагами на швейцарском междусобойчике, правящая партия "Грузинская мечта" сделала шаг к восстановлению прерванных 16 лет назад после войны "08.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
КОГДА же, наконец, начнут работать грузинские МОЗГИ, а не эмоции?
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33 мин.
Н
Нина
Это нужно больше Грузии, а они не дураки. Но только если без прикидок в уме чем бы поживиться за счет России, то Россия только ЗА мир и дружбу. Дай то Бог!
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18 мин.
лл
лина любимцева
А почему президентка Грузии имеет двойное гражданство? КАК ТАК ДОПУСТИЛИ?
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18 мин.

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