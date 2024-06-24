Братскому союзу России и Грузии быть. Так предки завещали. Несколько слов о подготовке к воссоединению

"ВИЗЫ ОТМЕНИТЬ, ЗЕКОВ ОСВОБОДИТЬ": ГРУЗИЯ ХОЧЕТ МИРИТЬСЯ С РОССИЕЙ Пока либеральная президентша Грузии (которая, кроме того, гражданка Франции) Саломе Зурабишвили заискивала перед нашими врагами на швейцарском междусобойчике, правящая партия "Грузинская мечта" сделала шаг к восстановлению прерванных 16 лет назад после войны "08.
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