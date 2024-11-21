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Царьград

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Стратегия Белоусова по Киеву: "Держать в вечном страхе". Правила игры считал Михайлов, Шарию остаётся строчить "испуганные посты"

Стратегия Белоусова по Киеву: "Держать в вечном страхе". Правила игры считал Михайлов, Шарию остаётся строчить "испуганные посты"

Между Россией и Украиной установились новые правила игры. Их считал военный эксперт Евгений Михайлов, который обозначил стратегию главы Минобороны Белоусова по Киеву: "Держать в вечном страхе".

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