В США Криста Пайк, преступница из Теннесси, подвергнувшись неудачной казни двумя инъекциями 30 сентября, начала говорить полными предложениями.
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