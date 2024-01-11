Волгоградские госавтоинспекторы помогли доставить роженицу в медучреждение

Инспекторы дорожно-патрульной службы Денис Яковлев и Дмитрий Бацалёв находились на маршруте патрулирования, когда получили информацию из дежурной части о том, что необходима помощь супружеской паре, которая двигалась в перинатальный центр.
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