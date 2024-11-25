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TRENDYMEN

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Похож на глаз или лимон: ученые впервые увидели фотон и сняли его на видео

Похож на глаз или лимон: ученые впервые увидели фотон и сняли его на видео

Ученым впервые в истории удалось в точности визуализировать форму отдельного фотона. Успеха добились исследователи из Бирмингемского университета — одному из авторов открытия фотон показался глазом, смотрящим за человеком из другого мира.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;ученые впервые увидели фотон&quot; - Вот слепые  засранцы , бездельники  , бездарности .... !                  Я с рождения  вижу фотоны , как  глаза открою ..... и вижу МИР  через фотоны .... !
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20 час.
ГИ
Геннадий Исаков
Что за бред? Какая форма у кванта энергии, перемещающегося волной из полей? А у колебания маятника какая форма?
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18 час.

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