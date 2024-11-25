Похож на глаз или лимон: ученые впервые увидели фотон и сняли его на видео

Ученым впервые в истории удалось в точности визуализировать форму отдельного фотона. Успеха добились исследователи из Бирмингемского университета — одному из авторов открытия фотон показался глазом, смотрящим за человеком из другого мира.
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