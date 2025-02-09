Петербург, город белых ночей и.… неожиданных рейдов. На этот раз внимание силовых структур привлек один из многочисленных ММА-клубов, расположившийся в оживленном торговом центре.
Против кувалды и боец ММА «не пляшет»
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Михалыч
Десятки статей и сотни отзывов вопиют к власти: ДОКОЛЕ в нашем доме будут бесприпятственно готовиться террористические бойцы против нас и нашей власти?! Показательно и медлительно этим заниматься нельзя. В США к нашему передовому опыту Белоусова присматриваются внимательнее, чем мы к революционным шагам Трампа, особенно к коррумпированным кадрам. А здесь, как говорится, кто быстрее и радикальнее решит проблемы, тот и будет иметь фору, а это многие и многие жизни наших солдат..
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10 час.
Андрей Борисович
"Казанский феномен". Его тоже упорно не хотели замечать, а во что это переросло уже знают ВСЕ!
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13 мин.
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