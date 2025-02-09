Против кувалды и боец ММА «не пляшет»

Михалыч

Десятки статей и сотни отзывов вопиют к власти: ДОКОЛЕ в нашем доме будут бесприпятственно готовиться террористические бойцы против нас и нашей власти?! Показательно и медлительно этим заниматься нельзя. В США к нашему передовому опыту Белоусова присматриваются внимательнее, чем мы к революционным шагам Трампа, особенно к коррумпированным кадрам. А здесь, как говорится, кто быстрее и радикальнее решит проблемы, тот и будет иметь фору, а это многие и многие жизни наших солдат..