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Софья Акатьева: «Хочу пожелать всем нам здоровья, добра, много удачи и немножко чуда! И пусть сбудутся заветные желания»

Софья Акатьева: «Хочу пожелать всем нам здоровья, добра, много удачи и немножко чуда! И пусть сбудутся заветные желания»

Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева опубликовала поздравление с Новым годом.  «Я очень хочу пожелать всем нам здоровья, добра, много удачи и немножко чуда! И пусть сбудутся самые заветные желания.

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