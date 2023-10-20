Суд Татарстана оценит законность домашнего ареста подрядчика стройки М-12

Сегодня Верховный суд Татарстана планирует дать оценку основаниям отправки бывшего субподрядчика строительства скоростной трассы М-12 «Москва-Казань» Сергея Салихова, обвиняемого в хищении бюджетных средств.
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