Лидия Собеска из Tekken 8 станет доступна 22 июля для владельцев Character Year 1 Pass Перс...

Лидия Собеска из Tekken 8 станет доступна 22 июля для владельцев Character Year 1 PassПерсонаж Лидия Собеска из Tekken 8 станет доступна 22 июля для владельцев Character Year 1 Pass и 25 июня для всех пользователей, объявила компания Bandai Namco.