Дело автора постов о «Крокусе» Николая Конашенка поступило в военный суд

Уголовное дело об оправдании терроризма против автора скандальных постов о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Николая Конашенка* поступило в Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге.
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