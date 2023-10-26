Какой завтрак полезен для организма: ТОП-5 лучших вариантов

Врачи и диетологи единодушны во мнении, что завтрак — самый важный прием пищи за день. Французы вообще считают, что каждый уважающий себя гурман должен завтракать, как король (зато обедать, как принц и ужинать, как нищий).
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