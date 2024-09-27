Роспотребнадзор сообщил о росте нарушений при производстве косметики в РФ

На российском рынке заметно выросло количество нарушений при производстве и продаже косметики.Как сообщили в Роспотребнадзоре, в первом полугодии 2024 года требованиям не соответствовали 5,8% исследованных проб парфюмерно-косметической продукции.
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