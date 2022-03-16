Овечкин обогнал Ягра, сборная без Дзюбы, Роналду вылетел из ЛЧ, CAS не заморозил бан УЕФА, россияне могут не попасть на «Уимблдон», проект закрытой лиги от Газзаева, сделка «Барсы» со Spotify и другие новости

1. Александр Овечкин забил 767-й гол в НХЛ и вышел на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории, обогнав Яромира Ягра.

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