Умная камера для туристов появилась в приложении "Яндекс Путешествий"

Умная камера для туристов стала доступна в приложении «Яндекс Путешествий» - она распознает достопримечательности, которые видит пользователь, и может определить практически любой объект, рассказали в пресс-службе компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии