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На Cosmoscow представят современное искусство Индии и Ирана

На Cosmoscow представят современное искусство Индии и Ирана

На 14-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет с 4 по 6 сентября в «Тимирязев Центре», будет представлена иностранная секция, объединяющая арт-сцены Индии и Ирана.

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