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Аргументы и Факты

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Трамп заявил, что Байден замалчивал реальные потери ВСУ

Трамп заявил, что Байден замалчивал реальные потери ВСУ

Президент США Дональд Трамп согласился с высказыванием, прозвучавшим в ходе его общения с журналистами в Белом доме, о том, что команда бывшего главы государства Джо Байдена, а также ведущие американские СМИ сознательно занижали истинные цифры потерь среди украинских военных и гражданского населения в ходе конфликта на Украине.

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