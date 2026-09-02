Трамп заявил, что Байден замалчивал реальные потери ВСУ

Президент США Дональд Трамп согласился с высказыванием, прозвучавшим в ходе его общения с журналистами в Белом доме, о том, что команда бывшего главы государства Джо Байдена, а также ведущие американские СМИ сознательно занижали истинные цифры потерь среди украинских военных и гражданского населения в ходе конфликта на Украине.
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