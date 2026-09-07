Межзвездные перелеты: варп-двигатели, червоточины и гало-двигатели

Межзвездные перелеты со скоростями, превышающими световую, теоретически возможны за счет искривления пространства-времени с помощью варп-двигателей или использования червоточин и эргосфер черных дыр.
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