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Этот таинственный мир

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Межзвездные перелеты: варп-двигатели, червоточины и гало-двигатели

Межзвездные перелеты: варп-двигатели, червоточины и гало-двигатели

Межзвездные перелеты со скоростями, превышающими световую, теоретически возможны за счет искривления пространства-времени с помощью варп-двигателей или использования червоточин и эргосфер черных дыр.

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