Белый дом обвинил Трампа в приказе республиканцам остановить работу правительства

Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила избранного главу государства Дональда Трампа в том, что тот якобы отдал приказ однопартийцам-республиканцам остановить работу правительства США.
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