В Воронеже участники «Студенческого десанта» познакомились с работой Госавтоинспекции

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся автомобильного факультета Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.
Популярные статьи
- Первый канал убрал "идиота" после реакции камчатцев на неприятную шутку Якубовича
- Радиотренировка с подразделениями связи ВВО прошла в Республике Бурятия
- Экипажи истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне специальной операции
Свежие комментарии