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В Воронеже участники «Студенческого десанта» познакомились с работой Госавтоинспекции

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся автомобильного факультета Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.

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