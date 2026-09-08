Русская весна
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Русская весна

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Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, наступающим на фронте (ВИДЕО)

Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, наступающим на фронте (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за тепловизионные прицелы. Продолжаем сбор на необходимое оборудование.

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