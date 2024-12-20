Иван-дурак: кто на самом деле был прототипом главного героя русских сказок:

Бог неспроста дураков любит. И дуракам не просто так везёт. Ох, этот Иван: дурак, лентяй, грязнуля. И за что только этот непрактичный, лишний человек становится главным сказочным счастливцем? Почему все кому ни лень помогают ему? Почему прекрасная царевна влюбляется в него?.