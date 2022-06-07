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Правительство не поддержало отмену Fan ID, Федотов идет в ЦСКА, а Бакаев – в «Зенит», «Колорадо» в финале Кубка Стэнли, новый беттинг-партнер РПЛ, интервью Федуна и другие новости

Правительство не поддержало отмену Fan ID, Федотов идет в ЦСКА, а Бакаев – в «Зенит», «Колорадо» в финале Кубка Стэнли, новый беттинг-партнер РПЛ, интервью Федуна и другие новости

Всем привет, друзья! Собрали в традиционном утреннем дайджесте самые важные спортивные новости 👉 1.

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