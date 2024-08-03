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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эван Фурнье: «Нам не удастся выиграть четвертьфинал, если снова наберем 71 очко»

«То, что я сказал – это факт. Я не из тех, кто делает какие-то заявления в запале. То, что я сказал, относится ко всей команде.

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