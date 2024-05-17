Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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ABB купит китайский бизнес по производству электроустановочных изделий у Siemens

ABB купит бизнес Siemens по производству электроустановочных изделий в Китае, сообщает Morningstar.Швейцарская технологическая компания заявила, что подписала соглашение о покупке бизнеса, который специализируется на электроустановочных изделиях, системах умного дома, умных дверных замках и других продуктах домашней автоматизации.

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